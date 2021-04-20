Sedat Ergin: Türkiye vaka yoğunluğunda ABD, Hindistan ve Brezilya’yı geride bırakıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 18 Nisan tarihli tablosuna göre, günlük yeni vaka sayısında Hindistan 273 bin 810 vaka ile birinci, Brezilya 67 bin 636 vakayla ikinci, Türkiye ise 62 bin 606 vaka ile üçüncüdür. ABD ise günlük 61 bin 306 yeni vaka ile Türkiye’den hemen sonra geliyor.

Gelgelelim bu üç ülkenin nüfuslarının Türkiye’nin nüfusundan büyük olduğu hesaba katıldığında bu sıralama değişiyor. Yaklaşık rakamlarla ABD’nin nüfusu 333 milyon, Hindistan 1.4 milyar ve Brezilya’nın ise 212 milyondur. Bu faktörler dikkate alındığında, Türkiye 83.6 milyonluk nüfusuyla vaka yoğunluğunda bu üç ülkeyi de geride bırakıyor.

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Oxford Üniversitesi’nin COVID-19 salgınıyla ilgili hazırladığı veri tabanında önceki günkü döküme bakıldığında, “Her bir milyon kişiye düşen yeni vaka sayısı”nda Türkiye listenin tepesinde yer alıyordu.

Sedat Ergin’in yazısı