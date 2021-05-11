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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: O tarihte ne kadar yüksek bir riskin alındığı şimdi çok daha iyi anlaşılıyor

Burada altını çizmemiz gereken husus, 1 Mart’taki normalleşme kararının salgın dalgasının düştüğü değil, yükselişe geçtiği bir sırada alınmış olmasıdır. Zaten sonraki haftalara bakıldığında, normalleşmenin etkisiyle vakaların düzenli bir şekilde arttığını izliyoruz.

Bu tablo, her halükârda 1 Mart kararında acele bir şekilde hareket edilmiş olduğunu bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Ayrıca, bugünkü hedefler üzerinden geriye dönük baktığımızda kayda değer bir noktayı daha vurgulamalıyız. Bugün Türkiye’nin hedefi günlük vaka sayılarının “5 binin altına indirilmesi” olarak açıklanıyor. Oysa normalleşmeye günlük 9 binler eşiğinde geçilmiş olduğu hatırlandığında, o tarihte ne kadar yüksek bir riskin alındığı şimdi çok daha iyi anlaşılıyor.

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Sedat Ergin’in yazısı

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