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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Biden Türkiye’yi karşısına almamak için bu vaadini unutacak mı?

Demokrat aday Biden, geçen kasım ayında yapılan son başkanlık seçimi öncesindeki kampanya sırasında Ermeni gruplara seçildiği takdirde ‘soykırımı tanıyacağı‘ konusunda taahhütte bulunmuştu. Bu nedenle gözler 24 Nisan tarihi yaklaştıkça Biden’ın vereceği karara çevrilmiştir.

Bidendaha önce tanık olunduğu üzere Türkiye’yi karşısına almamak için bu vaadini unutacak mıdır? Yoksa Türkiye’ye rağmen ‘soykırım‘ı tanıma yönünde mi hareket edecektir?

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Bugün, bu zor soruların yanıtının alınacağı gün. Son günlerde ABD’nin prestijli yayın organlarında çıkan Beyaz Saray kaynaklı haberler, Biden’ın bu kez geleneği bozacağına ve “soykırım” diyeceğine işaret ediyor. Ancak yine de resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.

Sedat Ergin’in yazısı

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