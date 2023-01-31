Seda Akgül, yıllar sonra ‘Kısmetse Olur’u eleştirdi: İçerde milyonlarımı bırakıp kaçtım

‘Kısmetse Olur’ programının eski sunucusu Seda Akgül, yıllar sonra programı ‘sahte’ ve ‘insanların duygularıyla oynuyorlar’ diyerek eleştirdi.

Seda Akgül gelinlikle…

2015-2017 yıllarında Kanal D’de yayınlanan evlilik programı ‘Kısmetse Olur’, RTÜK’ün evlilik programlarını yasaklamasıyla yayından kaldırılmıştı.

Beş yıl sonra program, Öykü Sertel’in sunuculuğunda yeni formatıyla YouTube platformunda yayınlanmaya başladı.

Programın eski sunucusu Seda Akgül ise Twitter hesabı üzerinden yıllar sonra itirafta bulundu.

Akgül, bir takipçisinin ‘Neden yine siz sunmuyorsunuz?’ sorusuna verdiği yanıtta programı ‘sahte’ olmakla eleştirdi.

Akgül’ün paylaşımı şöyle:

*O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duygularıyla oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum.

*Beni almazlar çünkü ben genç kardeşlerime kıyamadım.

*İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım. Adnan’a, Didem’e, Eser’e, Melis’e, Mehtap’a, Onur’a, Aycan’a sorun! Ben işsiz, parasız kalmayı göze aldım… Herkese sorun!