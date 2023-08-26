Seçim önü ‘imar affı’ bekleyenlere bakandan yanıt

‘İmar affı’ söylentilerine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bunun ‘kesinlikle olmayacağını’ söyledi.

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Antalya’nın Bodrum ilçesi gibi tatil yerlerinde insanların ‘yerel seçimler öncesi imar affı çıkacak‘ diye kaçak yapılara yöneldiği yönündeki söylentilere bakandan yanıt geldi.

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Özhaseki, “İmar affı kesinlikle yok. Böyle bir beklentiyle iş yapanlar sakın yapmasınlar. Başlarına belayı satın almasınlar. Kesinlikle yıkılır” dedi.

‘İmar affı’yla oy toplama

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ili vurdu, bazı bölgeler yerle bir oldu; resmi verilere göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İktidar ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenlemeyi en son 2018’de getirmişti. Bu uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu. Öyle de oldu.

Erdoğan, 6 Şubat’taki depremlerin vurduğu Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi kentlerde bu düzenlemeyi anlatarak geçmişte oy istemişti.

Örneğin 24 Şubat 2019’da Hatay’da miting düzenleyen Erdoğan, şunları kaydetmişti: “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…”

Deprem olmasa yenisi kapıdaydı

İktidarın tam da depremin medyadana geldiği gün yine bir ‘imar affı’ çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘imar affı’ için verdiği kanun teklifinin depremlerin meydana geldiği 6 Şubat’ta kabine toplantısında karara bağlanması bekleniyordu.

En az 50 bin insanın hayatını kaybetmesinden sonra AKP seçmeninin de ‘imar affı’na tepkili olduğunu gören Erdoğan, kendi getirdiği bu uygulamaya düşman kesilmiş; katıldığı yayında şunları söylemişti: “Bu konuyla ilgili inşallah yeni dönemde anayasanın -aklımda kaldığı kadarıyla- 50’nci maddesi olsa gerek… Orada böyle bir, (‘affedilemeyecek suç’ var),‘katalog suçlar’ın içerisinde o (imar affı) da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz.”