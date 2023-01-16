Şebnem Korur Fincancı: Tahliye edilmem, çoğunuzu şaşırtan bir karar oldu

Pek çoğumuzu şaşırtan bir karar oldu tahliye edilmem. Yıllardır hapishanede rehin tutulan dostları geride bırakıp çıkmak da hayli mahcup etti ister istemez. Son zamanlarda tanık olduğumuz yargılama pratikleri, havalarda uçuşan örgüt üyeliği suçlamaları, her birimize atanan örgütler ve harfler arasında aklımızla alay ettikleri yetmezmiş gibi on aydan uzun zamandır iddianamesi hazırlanmamış sevgili meslektaşım Handan Toprak Benli’yi, sevgili dostlarım Mücella, Çiğdem ve Mine’yi Bakırköy’de bırakıp çıkmak, yıllardır hapishanede tutulan güzelim insanlarımızı düşünmek de öfkemi katmerlendiriyor. İçeriden dahi hissedebildiğim, canım avukatlarımın haberlerini getirdiği dayanışmaya tanıklık etmek ise çok umut verici oldu.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı