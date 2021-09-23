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Yaramazlara biraz batar!

Sean Connery’nin James Bond’u tecavüzcüymüş

Merakla beklenen ‘James Bond’ serisinin son halkası ‘No Time to Die‘ filminin yönetmeni Cary Fukunaga, Sean Connery’nin hayat verdiği James Bond’un bir tecavüzcü olduğunu söyledi.

Ünlü İngiliz ajanını beyazperdede ilk kez canlandıran oyuncu yedi ‘James Bond’ filminde rol almıştı. Connery geçen ıyıl Bahamalar’daki evinde hayatını kaybetmişti.


Yönetmen Fukunaga 1965 yapımı ‘Thunderball‘ filmine gönderme yaparak Connery’nin Bond’unun bir kadına tecavüz ettiğini söyledi.

Söz konusu sahnede Bond, Molly Peters’ın canlandırıdığı Patrica Fearing karakteriyle karşılaşıyor. Hemşire Fearing, kur yapmaya çalışan Bond’u reddediyor. Fearing itmesine rağmen Bond zorla kadını kendine çekerek öpüyor.

Fukunaga sahneyle ilgili “Kadın ‘hayır hayır’ derken Bond ‘Evet evet‘ diye tutturuyordu. Bugün bu kabul görmez” dedi.

Yönetmen ayrıca 30 Eylül’de dünya prömiyerini yapacak son filminde kadınlara daha saygılı bir bakış açısı olacağını belirtti

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