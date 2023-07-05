Scorsese’nin ‘Killers of the Flower Moon’ filminden fragman

Martin Scorsese’nin dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ‘Killers of the Flower Moon’ filminden resmi fragmanı yayınlandı.

Oscar ödüllü yönetmen Scorsese’nin, 2019 yapımı ‘The Irishman’dan bu yana ilk uzun metrajlı filmi 20 Ekim’de vizyona girecek. Daha sonra filmi Apple TV+ yayınlayacak.

Kadrosunda Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’nun yanı sıra Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins ve Jillian Dion’ın yer aldığı film, David Grann’ın 1920’lerde Oklahoma’da ‘Osage’ halkına yönelik bir dizi cinayetine odaklanan aynı adlı romanına dayanıyor.

Scorsese’nin filmi ve Grann’ın kitabı, Enerest Burkhart (DiCaprio) ve Mollie Kyle’ın (Gladstone) aşkını takip ediyor. Filmin resmi tanıtımı şöyle:

“20’nci yüzyılın başında petrol, bir gecede dünyanın en zengin insanlarından bazıları haline gelen Osage ulusuna bir servet kazandırdı. Bu Amerikan yerlilerinin zenginliği, cinayete başvurmadan önce manipüle edebildikleri, gasp edebildikleri ve çalabildikleri kadar Osage parası çalan beyazları hemen cezbetti. Gerçek bir hikâyeye dayanan Killers of the Flower Moon, gerçek aşkın tarifsiz bir ihanetle kesiştiği epik bir western suç destanıdır.”

Variety eleştirmeni Peter Debruge de film için “Zorlu bir gerçek suç destanı” yorumunu yapmıştı.