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Yaramazlara biraz batar!

Schwarzenegger maske takmayanlara ‘Ahmak’ dedi, sponsorunu kaybetti

Avusturya doğumlu ABD’li oyuncu Arnold Schwarzenegger (74), maske takmayanları eleştirdiği için sponsorundan oldu.

Fotoğraf: Arnold Sports Festival

Terminatör’ lakaplı eski California valisi, CNN International’a verdiği röportajda pandemi sırasında maske takmayı reddedenler için ‘ahmak’ ifadesini kullandı.


“Ortada virüs var. İnsanları öldürüyor ve önlemenin tek yolu aşı olmak, maske takmak, sosyal mesafe ve sürekli elleri yıkamak. Ve, siz, ‘Benim özgürlüğüm zarar görüyor’ diye düşünmemelisiniz. Sizin özgürlüğünüzü … ! Özgürlükle beraber sorumluluklarımız da var” diyen Schwarzenegger’in sözleri vücut geliştirme yarışması yapılan ‘Arnold Classic’ etkinliğinin sponsorunun hoşuna gitmedi.

Takviye ürünleri satan REDCON1’in kurucusu Aaron Singerman, Instagram üzerinden bundan böyle Arnold Classic’e sponsor olmayacaklarını duyurdu.

Singerman, şimdiye kadar bu etkinliğe sponsor olmak için yüz binlerce dolar ödediklerini ancak böyle görüşü olan bir kişiyi desteklemeye, onun organizasyonu içinde yer almaya devam edemeyeceklerini yazdı.

Seçme özgürlüğünün arkasında olduklarını ifade eden Singerman, “Özgürlüğünüzü … “ diyen birinin ABD’li olamayacağını ve kendi markasının özgürlüğü savunan bir marka olduğunu vurguladı.

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