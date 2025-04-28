Saymaz'dan 40 gün sonra ilk açıklama

Ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz, gözaltına alınmasından 40 gün sonra ilk defa sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fotoğraf: Halk Tv

‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla 19 Mart’ta gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz için 21 Mart’ta adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verilmişti.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları da gözaltına laınmıştı.

Saymaz, en son 18 Mart’ta X hesabından bir paylaşım yapmıştı.

İsmail Saymaz’ın X’teki açıklaması şöyle:

“Yeniden merhaba. Nihayet yedek sim kartıma ve hesabıma kavuştum. Bugün ev hapsinde 38. günüm… Ev hapsi ve elektronik kelepçeye yaptığımız itiraz maalesef reddedildi. Bu süreçte hakkımda iki soruşturma ve bir dava açıldı. Bunlarla ilgili bilgi vermek isterim:

GEZİ: Gezi olayları kapsamında hükümeti yıkmaya teşebbüse yardımla suçlanıyorum. 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu soruşturma kapsamında ev hapsi tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanıyor. Ayrıca iki pasaportum iptal edildi.

CHP kurultayı: Bir müfterinin iftiralarıyla Ankara’daki CHP kurultayı soruşturmasına dahil edildim. Bu iftiralar doğru kabul edilerek, ifadem alınmadan hesaplarım incelendi. Kurultayda şaibe iddiasıyla ilgisi olmayan bilgiler itibar suikasti için kullanılıyor. Ev hapsinde olduğum için ifademin alınmasını bekliyorum.

KJ davası: Halk TV’de bir yayında KJ’de geçen ifadelerden ötürü Bakırköy Adliyesi’nde hakkımda halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan dava açıldı. İlk duruşmaya ev hapsi nedeniyle katılamadım. Bu arada Bakırköy Adliyesi basın savcılığında birden fazla soruşturmam sürüyor.

Bütün destek ve dayanışma mesajlarınız için teşekkür ederim.”