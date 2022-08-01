Sayıştay başsavcılığına Savunma Bakanlığı tedarik hizmetler genel müdürü atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sayıştay başsavcılığına Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş’ı atadı.
Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yaramazlara biraz batar!
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