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Yaramazlara biraz batar!

Sayıştay başsavcılığına Savunma Bakanlığı tedarik hizmetler genel müdürü atandı


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sayıştay başsavcılığına Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş’ı atadı.

Fotoğraf: AA

Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

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