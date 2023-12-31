Saygı Öztürk: Yeni yılda ‘Garson’ operasyonları başlıyor

“Garson” bir gizli tanığın kod adıdır. Yargıtay kararıyla “Terör örgütü” sayılan “Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması” kapsamında bu kişi güvenlik güçlerine yardımcı oldu. Ele geçirilen iki SD kartta, örgüt üyelerinin kodlanmış isimleri yer aldı. 2017’de bulunan bu kartlardan birisinin şifresi kırıldı. 4 bine yakın emniyet mensubu açığa alındı, meslekten çıkarıldı, bazıları ise tutuklandı. Ancak, ikinci SD’nin şifresi bir türlü kırılamıyordu.

Geçen yılın Ocak ayında bu kırılamayan şifreli SD, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na gönderildi. MİT, uzun uğraşlardan sonra şifreyi kırdı. O şifreli yazışmalar, belgeler belki 150 bin sayfadan fazla. Fethullah Gülen’e gönderilen raporlar, mektuplar, örgüt üyeleriyle ilgili bilgiler, mahrem imamlar kısaca gizlilik gerektiren her ayrıntı yer alıyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı