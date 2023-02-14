Saygı Öztürk: Valilikler o çadırları tarikatlara mı verdi?

17 Ağustos 1999 depreminin sabahında Adapazarı’na gitmiştim. Asker, ilk andan itibaren göreve başlamıştı. Böyle büyük bir depreme rağmen dayanışma içinde bu sorunları aşmak için her birim üzerine düşeni yapıyordu. Bazılarının o günlerde eleştirdiği Türk Kızılay’ı, çadırı beğenilmese bile halka çadır dağıtıyordu. Kızılay’ın da bağlandığı AFAD, halka çadır bile dağıtamıyor. O deprem şunu da öğretmişti: Her il valiliğinde ilin nüfusu da dikkate alınıp çadırlar yaptırılacak, bunlar depolarda saklanacak, ihtiyaç halinde çıkarılacaktı. Peki o çadırlar nerede? Yoksa valilikler, ellerindeki o çadırları tarikatlara mı verdi? Bunların kapsamlı araştırılması gerekiyor. Halkımızın iyilik için yarışırken, tarikatların bunu fırsata çevirmesine izin verilmemeli…

Saygı Öztürk’ün yazısı