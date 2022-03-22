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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Ukrayna’dan gelen Türk öğrenciler koşulsuz yatay geçiş hakkı istiyor


Ukrayna’daki üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık 3 bin 600 Türk öğrenci, savaş nedeniyle ülkemize döndü. YÖK, ilk 1000’de olan altı üniversiteye yatay geçiş şartı koydu geri kalan öğrencilere “misafir” girişi yaptırmak, özel statüye koymak istiyor. Öğrenciler, misafir girişi istemiyor.

Savaşın ortasından, devletimizin çabasıyla getirildiler. Okullarını, evlerini bıraktılar. O korkuları yaşayan öğrencilerin psikolojisi çok bozuk. Bir çoğunun Ukrayna’ya tekrar gitmesi zor. Öğrenciler, ülkemizdeki üniversitelere koşulsuz yatay geçiş hakkı istiyor. Bize yazan ve arayanlar hep, “Biz bu ülkenin evladı değil miyiz?” diye yakınıyor.


Saygı Öztürk’ün yazısı

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