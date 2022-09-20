Saygı Öztürk: Türkiye’den Meksika’ya giden çok ama dönen yok

Gündeme yeteri kadar gelmeyen hatta pek de bilinmeyen bir konudan söz edeceğim. Son dönemlerde Türkiye’den insan göçü ve insan ticareti alabildiğine yaygınlaşmış durumda. Türkiye’den Meksika’ya giden çok ama dönen yok. Çünkü, Meksika üzerinden ABD’ye gidiyorlar. Meksika sınırını geçenler ABD makamlarına teslim oluyor. Bu şekilde gelenler hakkında yapılan ilk işlem cezaevine konulmaları. Cezaevine konulanlar 2-3 hafta sonra hakim karşısına çıkarılıyor. ABD’de kendilerine kefil olacak bir isim veren kaçaklar serbest kalıyor. Yaklaşık bir yıl sonra yeniden mahkemeye çıkarılıyor. Dışarıda olduğu sürede çalışma izni de veriliyor.
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