Saygı Öztürk: Soylu’nun CHP’lilerin şehit cenazesi törenlerine alınmamasını istediğini hatırlayalım

Ne yazık ki ülkemiz şehitler vermeye alışık. Geçen yıllarda toprağa verdiğimiz şehitler bile unutulmuş durumda. Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak’taki cezaevine dönüştürülmüş mağaralarında güneş görmeden 5-6 yıl tutulan, askerlerimizi kurtarmak için 10 Şubat 2021’de Gara’da bulunan mağaraya operasyon düzenlenmişti. Teröristler, 13 asker ve polisimizin kafalarına kurşun sıkıp şehit ettiler. Bugün onları hatırlayan var mı? Unutmayan silah arkadaşları ve acılı ailelerdir.

Gaziantep’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçalayan AKP’nin Gaziantep Milletvekili aday adayı Kenan Öztürk çıktı. Yadırgamadım. Bakanlığı döneminde S. Soylu’nun CHP’lilerin şehit cenazesi törenlerine alınmamasını istediğini de hatırlayalım. Neredeyse dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı bakan döneminde Çubuk’un Akkuzulu köyünde şehit cenazesinde katıldığında linç ediliyordu. Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun bile demedi.

Saygı Öztürk’ün yazısı