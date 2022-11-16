Saygı Öztürk: Önemli olan eylem yapılmadan önce önlenmesi

Suriyeli terörist 23 yaşındaki Ahlam Albashır, sınırımızdan kaçak olarak giriş yapıyor, aradan 4 ay geçmesine rağmen yakalanmıyor. Kim bilir ülkemize bu yolla kaç bin kişi geldi? Bunların yakalanmaması başlı başına bir güvenlik zafiyetidir. Eylem olduktan sonra yakalarsın yakalamasına ama önemli olan eylem yapılmadan önce önlenmesidir. Terörist ve onunla bağlantılı olanların eylemden önce mi yoksa sonra mı yaptığı telefon konuşmalarını İçişleri Bakanı açıkladı. Teröristin Yunanistan’a kaçacağı ya da örgüt tarafından infaz edileceği bilgisi, dinlenen telefon konuşmalarına dayandırıldı.
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