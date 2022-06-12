Saygı Öztürk: Neyse ki Meral Akşener, sıcağı sıcağına özür diledi

Mezhep ayrımcılığının ülkemizde nice canlara mal olduğu sanki bilinmezmiş gibi, bu konu hem de topluma örnek olması gereken unvanlı kişiler tarafından gündeme getiriliyor. Bu tutum ve söylemler ülkemizin imajını da olumsuz

yönde etkiliyor. Açıkçası, seçimde biraz daha fazla oy alabilmek için cehalete yatırım yapılıyor ve bunları yapanlar da alkışlanıyor.

Br siyasetçinin, “Halkın eğitim seviyesi ne kadar düşük olursa, oyumuz o kadar fazla olur” dediğini de çoğumuz anımsarız. Cehalet yaymak için smler, semboller kullanılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiğinde, İYİ Part Milletvekilinin yaptığı açıklama, yalnız CHP’llerde değil, İYİ Parti de de büyük üzüntü yarattı. Neyse ki Genel Başkan Meral Akşener, sıcağı sıcağına partisi adına özür diledi ve Mllet İttifakı içinde dalgalanmayı da önledi.

Saygı Öztürk’ün yazısı