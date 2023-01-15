Saygı Öztürk: Meral Akşener’i hastanelik eden olay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayetiyle Perşembe günü saat 21.20 civarında hastaneye kaldırıldı. Açıkçası siyasi kulisler hareketlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, sağlık sorunları nedeniyle birkaç gündür evinde dinleniyor.

Siyasette, Akşener çok zor günler geçirdi. Evi basılmak istendi. Hakkında asılsız iddialar içeren dilekçeler savcılığa verildi. Hemen her gün Cumhur ittifakının sözcülerinin ağır eleştirilerine uğruyor. Bunlar değil ama Akşener’i yoran, hatta hastanelik eden kendi partisinin içinde yaşanan olaydan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı