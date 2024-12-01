Saygı Öztürk: Konuşana yasak geliyor

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İlk olarak Bodrum’un hemen karşısında ve 6 millik Türk Karasuları içinde bulunan Muğla Keçi Adası’na CH 47 Yunan Askeri Helikopteri ile gelen Dendias, bizim adamızda egemenlik gösterisi yaptı. Dendias, aynı gün, yine askeri helikopter ile Muğla Ardıççık Adası’na geldi. 2016’da Ardıççık Adası’na düşen Yunan askeri helikopterinin mürettebatı anısına dikilen anıta çelenk koydu, egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

Dendias, son olarak Muğla Koçbaba Adası’na geldi, adaya yerleştirilen Yunan vatandaşları ile birlikte Yunan bayrağının altında fotoğraf çektirdi. Bakan, Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte CH 47 Ağır Nakliye Helikopteri ile saatlerce Türk Hava Sahası’nda uçuyor, Muğla il sınırları içinde bulunan ve Yunan işgali altındaki Keçi, Ardıççık ve Koçbaba adalarımıza gelip egemenlik ve bayrak gösterisi yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Bu durum kahraman Türk silahlı Kuvvetlerimizin itibarını zedelemiyor da, teğmenlerin yemini mi zedeliyor?” diye soruyor.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, İzmir, Aydın, Muğla il sınırlarımız içinde bulunan adalarımızın Yunanistan tarafından işgal edilmeye başlandığını ülkemizde ilk duyuran kişi. “İşgal edilen ada sayımızı en son 21 ada, üç kayalık” olarak açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ümit Yalım’ın belgeleri açıklamasına “Yalan” diyemiyor ama açıklama yapmasından da rahatsız oluyor. Ne yapıyorlar? Orduevine, askeri kamplara girişini yasaklıyorlar. Yalnız Ümit Yalım değil, konuşan, sorunları dile getiren emekli komutanların birçoğu hakkında benzer kararlar alınıyor. Komutan, orduevine gideceği zaman, kimlik kartı turnikeyi açmıyor. Görevli asker, “Giriş yasağınız var” diyor.

Bu konuda dava açanlar oldu. İdare mahkemesi kararıyla konulan yasaklar kaldırılıyor kaldırılmasına ama yapılanlar onların çok ağrına gidiyor, yürekten yaralıyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı