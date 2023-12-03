CHP’nin 38. Kurultayı tam da yaklaşan yerel seçimler öncesi yapıldı. İki genel başkan adayının yarışında kavga-dövüş olabileceği, sandalyelerin havada uçuşacağı sanıldı. Hiç de öyle olmadı. Bu, CHP içinde demokrasinin yerleştirildiğinin bir kanıtı olarak görüldü. Kuşkusuz, bunda önceki genel başkanların, parti yönetimlerinin de büyük katkısı var. Seçimin ertesi günü kurultay öncesi yaşanan bazı olumsuzlar da unutuluyor, bu konuları bilenler geçmişe dönük yorum yapmıyor. Belki de bu CHP’ye özgü bir durum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir ofis tutmasını bazıları Genel Merkez’e karşı alternatif bir genel merkez gibi göstermek istiyor. Öyle olmadığını hem Kılıçdaroğlu söylüyor, hem de yakın çevresinden öğreniyoruz. Ankara’da bulunduğu zaman her sabah Genel Merkez’e giden Kılıçdaroğlu’nun, şimdi bir ofise gitmesinin yadırganacak bir yanı yok. Vakit bulduğu için Kemal Bey ve Eşi Selvi Hanım’ı tiyatroda ve diğer kültürel etkinliklerde de görebiliyorsunuz.
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