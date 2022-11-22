Saygı Öztürk: İçişleri bakanı, Kılıçdaroğlu’ndan böyle intikam alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 11 yıl koruma müdürlüğünü yapan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Koray Aslan’ın birinci sınıf emniyet müdürlüğüne ataması bir türlü yapılmamış, sonunda “Kadrosuzluk” gerekçe gösterilip emekliye sevk edilmişti. Aslan’ın yerine Koruma Müdürlüğü’ne İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Cihangir Sağıroğlu atandı. 2022 atama döneminde sırası gelmesine rağmen birinci sınıf emniyet müdürlüğüne ataması yapılmadı. Açıkçası, Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürlüğünü yapmak, birinci sınıfa atanmasına engel oluşturuyor.

Nasıl Emniyet’te bu sıkıntılar yaşanıyorsa CHP’li belediyeler üzerinde de yoğun baskılar sürüyor. İçişleri Bakanı’nın, belediyelerle ilgili yaptığı açıklamaların önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Mersin’de polisevine yapılan saldırıda da, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemde de bakanın verdiği bilgilerin çelişkili oluşu da dikkat çekmişti. Bakan 28 Kasım’da İstanbul, Mersin, Seyhan ve Ataşehir belediyeleriyle ilgili “Bomba gibi açıklamalar” yapacağını belirtti. Terör örgütüyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişilerin işe alındığını daha önce de söylemişti. Ancak, bunların “Boş” olduğu anlaşılmıştı. Tabii ki belediyelerin bu tür kişileri işe başlatılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığı tarafından “Sabıka kaydı olup olmadığı”na ilişkin belge yani “Temiz kağıdı” alması esastır.

Saygı Öztürk’ün yazısı