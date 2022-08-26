Saygı Öztürk: Gelecek seçimin en tartışmalı konusu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bütün işi gücü bırakmış başta Suriyeliler olmak üzere vatandaşlığa geçiş işlemlerini yapıyor. Vatandaş yapılanın adı-soyadı değişiyor. Göç İdaresi Başkanlığı, il Göç Müdürlüklerine vatandaşlığa alınması istenenlerin listesini gönderiyor. İncelemede vatandaşlığa alınması uygun bulunmayanların listesi, “Durumunu bir kez daha inceleyin” denilip illere gönderiliyor. Yani “Vatandaşlığa alın” deniliyor. Vatandaşlığa alınan ne İçişleri Bakanının açıkladığı gibi az, ne de Zafer Partisi Genel Başkanının dediği kadar fazla. Bunun sorumlusu sağlıklı bir açıklama yapmayan, önergelerde “Kaç kişi vatandaşlığa alındı?” sorusuna, alay edercesine “Kanunlara göre işlem yapılmaktadır” diyenlerdir. Gelecek seçimin en tartışmalı konusu, vatandaşlığa alınanlara oy kullandırılması olacak.

Saygı Öztürk’ün yazısı