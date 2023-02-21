Saygı Öztürk: Bazı belediye başkanları, seçmene ‘kat artışı yapacağını’ müjdeliyor

17 Ağustos 1999 depreminde can ve mal kaybının en fazla olduğu illerimizden birisi Yalova’ydı. Kentin, birinci derecede deprem kuşağında, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunduğu biliniyordu. Uzmanların o dönemde de uyarısına, “Amaann bir şey olmaz” deniliyordu. Olmayan, bir gün oldu resmi kayıtlara göre 2 bin 507 kişi hayatını kaybetti. Ancak, can kaybının bundan daha fazla olduğu biliniyordu. Bazı belediye başkanları, deprem bölgesi olduklarını unutup, adaylık döneminde seçmene “Kat artışı yapacağını” müjdeliyor. Ne yazık ki, seçmene bu taahhütte bulunan seçimi de kazanıyor. Bunun çok örnekleri olduğunu biliyorum.

Saygı Öztürk’ün yazısı