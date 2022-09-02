Saygı Öztürk: Ban çözülmüş durumda

Ünsal Ban’ın, Sedat Peker’le bağlantısını istihbarat birimleri yaklaşık üç ay önce belirlenmişti. Hatta, bu kişinin yurtdışına çıkacağı konusunda da sağlam duyumları vardı. Yani, gözaltına alınması öyle sıradan bir gelişme değil. Ban, sorgusunda Sedat Peker’le ilk nasıl bağlantı kurduğunu, kimin aracılık ettiğini de anlatıyor. Ban, Sedat Peker’e anlattıklarını sorguda tekrarlıyor. Ama bu emniyet için yetersiz. Daha derinlemesine sorgu yapılıyor. Sorguda, Yunanistan’da evi, oteli olup olmadığı da soruluyor. Rüşvet çarkının nasıl işlediğini de Ban, bildiği kadarıyla anlatıyor. Ban’ın mahkeme kararıyla telefonlarının da dinlendiği, bu yüzden bağlantıları da biliniyor, sorgusunda telefon konuşmaları da dinletiliyor. Yani, Ban çözülmüş durumda.
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