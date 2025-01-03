‘Savcıya el çektirildi’ paylaşımlarına dava

‘Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildi’ iddiasını sosyal medyadan paylaşan ve haberleştiren beş kişiye dava açıldı.

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Avukat İrem Çiçek, X’ten yaptığı bir paylaşımda yenidoğan çetesini soruşturan savcının dosyadan el çektirildiğini yazmıştı. Bu iddiayı Halk Tv ve Gazete Pencere gibi birçok haber sitesi haberleştirmişti.

Bunun üzerine 3 Kasım’da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile Gazete Pencere Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can adli kontrolle serbest bırakılmış, Çiçek’eyse ev hapsi verilmişti.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çiçek, Gökçe, Can, ‘militerdoktrin1’ adlı sosyal medya hesabının sahibi Hüseyin Dicle ve Veysi Dündar ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Bu paylaşımlardan sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddiaların gerçek olmadığını söylemişti.

İddianamede, avukat Çiçek’in başsavcılığın iş bölümü ve görevlendirilmesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu ve bakanlık tarafından yapılmadığını bildiği ve buna rağmen kamu görevlilerine hakaret ettiği ileri sürüldü.

Beş sanık hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan birer yıl altışar aydan dörder yıl altışar aya kadar hapis cezası istenirken, İrem Çiçek hakkında ayrıca ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret’ suçundan yedi ay 15 günden üç yıl dokuz aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.