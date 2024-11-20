Savcı rapor almıştı: İmamoğlu’nun davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yargılandığı dava 8 Ocak’a ertelendi.

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İmamoğlu davada Beylikdüzü belediye başkanıyken 29 Aralık 2015 tarihli hizmet alımı ihalesini şartları karşılamayan bir firmaya vermekle suçlanıyor.

İBB başkanına ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası isteniyor.

2 Ekim’de duruşmada İmamoğlu’nun avukatı iki ayrı heyetten bilirkişi raporu alındığını söyleyerek “Suç unsuru olmadığı ortaya çıkmıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz” demişti.

Beyanların ardından mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 20 Kasım’a ertelemişti.

Dün Diken’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat dava öncesi savcının 19-20 Kasım’da raporlu olduğunu ve duruşmaya katılmayacağını söylemişti.

Duruşması bugün yapılan dava 8 Ocak’a ertelendi.

Bilirkişi suç bulamadı

Davada iki ayrı bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle üçüncü bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Rapor dava dosyasına girmiş ve tutanağa geçirilmişti.

Raporda öne çıkanlar şöyleydi:

* İçişleri Bakanlığı genelgesine göre belediyelerde başkanların harcama ve ihale yetkilisi değil, İmamoğlu da harcama yetkilisi değil üst yönetici konumunda.

* İmamoğlu’nun ihale komisyonunda görevi ve komisyon kararını onaylama yetkisi yok, söz konusu belgelerde de imzası yok.

* İmamoğlu’nun ihale sürecinde ve daha sonra uygulama safhasında herhangi bir talimat verdiğine veya dolaylı da olsa yönlendirmesinin bulunduğuna ilişkin herhangi bir delilin mevcut olmadığı ifade edildi.

* İşçilere ek sözleşme uygulamasıyla daha düşük asgari ücret farkı ödendiği, ek sözleşmeyle ödemeye esas yüzde oranlarının belediyenin lehine aşağıya çekildiği, ek sözleşme sonucu yapılan uygulamayla daha düşük ödemede bulunularak belediye lehine 141 bin 840 lira 72 kuruş kazanç sağlandı.

* İmamoğlu ile diğer altı sanık mevzuata aykırılık teşkil edecek ve kamu zararına neden olacak işlem ve eylemi tespit edilmedi.

İddianameden

Büyükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olaraksa Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015’te ‘Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi’ ihalesi sırasında İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu, diğer sanıklarınsa belediyede müdür ve personel olarak görev yaptığı anlatılıyor.

Beylikdüzü belediye başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği değerlendirilen iddianamede şöyle deniyor: “Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.