Savcı, Furkan Karabay'a üç suçlamayla ceza istedi

Savcı, gazeteci Furkan Karabay’a üç suçlamayla ceza istedi. Duruşma 2 Ekim’e ertelendi.

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Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair yaptığı paylaşımları nedeniyle ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’, ‘hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla yargılanıyor.

İlk duruşma bugün İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA‘nın haberine göre Karabay savunmasında hakkındaki iddianameyi ‘baştan savma’ diye eleştirdi ve şunları söyledi: “Bu tür iddianamelerden, siyasi davalardan dolayı yargıya güven yerlerde. Yaptığım işte habercilikten ve gazetecilikten başka bir faaliyet yok. Böyle bir haber olsun yine yaparım.

Çünkü biz uslanmaz, yılmayız. Bazıları gibi çetelere çalışmıyoruz, biz gazeteciler olarak halka karşı sorumluyuz. Hapiste de olsak yine çıkarız, yine gireriz ama yazmaya devam ederiz. Burada yargılanan da gazetecilik faaliyetidir.“

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Karabay’ın ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’, ‘hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla cezalandırılmasını istedi.

Karabay ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme süre talebini kabul ederek duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.

Dava konusu paylaşımları nedeniyle 9 Kasım 2024’te tutuklanan Karabay, 18 Kasım’da tahliye edilmişti.

İstanbul başsavcılığı, Karabay hakkında yeni bir soruşturma başlatmış; gazeteci aynı gün ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.