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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Gazeteci Furkan Karabay’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Karabay, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri (savcılar) hedef göstermek’ ‘ suçlamasıyla 15 Mayıs’ta doğum gününde tutuklanmıştı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yapmış olduğu haberler ve yayınlar dolayısıyla gazeteci Karabay’a terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları yöneltilmişti.

16 Mayıs’taysa Karabay’ın X hesabına erişim engeli getirilmişti.

Avukatı Enes Ermaner, Karabay’ın tutukluluğuna yaptıkları itirazın nöbetçi mahkeme tarafından reddedildiğini şu sözlerle açıkladı: “Hem Anayasa hem de Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca gerekçeli olması gereken karar, basmakalıp gerekçeler hariç somut dosyaya ilişkin hiçbir gerekçe içermemektedir. İncelenen itirazın bir evraktan ibaret değil bir gazetecinin özgürlüğüyle alakalı olduğu şuuruna dahi sahip olmayan bir hakim tarafından verilen bu haksız ve hukuka aykırı kararı kabul etmiyoruz.”

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