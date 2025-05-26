Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın yeni X hesabı da erişime engellendi

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın ana hesabının kapatılmasının ardından açılan yeni X hesabı da erişime engellendi.
Karabay, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri (savcılar) hedef göstermek’ suçlamasıyla doğum günü 15 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Ertesi gün de X hesabı kapatılmıştı.
Karabay’a bu suçlar İBB soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler ve yayınlar dolayısıyla yöneltilmişti.
Paylaşımlarını @frkarabay adresinden sürdüren Karabay’ın bu hesabı da erişime engellendi.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), erişim engeli gerekçesinin ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ olduğunu bildirdi.
Gazeteci @FurkannKarabay'ın yeni X hesabı @frkarabay da “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi. Karabay geçen hafta İBB soruşturması hakkında haberleri nedeniyle tutuklanmıştı. pic.twitter.com/032ROb7tlw— Free Web Turkey (@FreeWebTurkey) May 26, 2025