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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın yeni X hesabı da erişime engellendi

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın ana hesabının kapatılmasının ardından açılan yeni X hesabı da erişime engellendi.

Görsel: @frkarabay / X

Karabay, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri (savcılar) hedef göstermek’ suçlamasıyla doğum günü 15 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Ertesi gün de X hesabı kapatılmıştı.


Karabay’a bu suçlar İBB soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler ve yayınlar dolayısıyla yöneltilmişti.

Paylaşımlarını @frkarabay adresinden sürdüren Karabay’ın bu hesabı da erişime engellendi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), erişim engeli gerekçesinin ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ olduğunu bildirdi.

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