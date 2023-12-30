Savaş Özbey: Bir çeşit Cannes davası

Ünlü yönetmenlerimiz Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki sürtüşmeyi, dün sinema yazarımız Uğur Vardan’ın müthiş analiziyle okuduk.

Şöyle demiş Vardan:

“Son gelişmeler ve aralarındaki artık geri dönülmez bir yola girdiği görüntüsü veren durumları, ‘Keşke böyle olmasaydı’ dedirtiyor elbette… Lakin şurası da bir gerçek; Demirkubuz’la Ceylan arasında uzun zamandır birikmiş bir enerji vardı ve bu fay hattı bir şekilde kırılacaktı. Kısmet bugünlereymiş. Fakat bütün bu tartışma, çekişme bir yana, bugüne kadar ortaya koydukları ve tarihe bırakacakları yapıtlar başka bir yana. İkisi de günümüz Türk sinemasının yadsınamayacak iki büyük değeri. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremeyecek…”

Ne doğru tespitler!

Her kelimesine katılıyorum.

Gerçekten her ikisi de sinemamızın iki büyük ‘ödüllü değer’i.

İçime sindiremediğim şeyse sinemalarını bu kavgaya alet etmiş olmaları.

Biri filminden öbürüne gönderme yapıyor, öbürü yine filminden diğerine posta koyuyor.

Biz sıradan izleyiciler, o sahnelerde gerçekte ne mesaj vermeye çalıştıklarını anlamaya çalışırken, meğer iki ödüllü yönetmenin sandalcı kavgasını izliyormuşuz.

Bir çeşit ‘Cannes davası’...

Üstelik Engin Günaydın gibi kalibreli oyunculara sözler yazıp, söylettirip bu ‘Cannes davası’na alet etmişler. Bu sözü de @mirkan adlı bir sosyal medya hesabından aldım.

Resmen birbirlerine ‘diss’ atan rap’çiler gibiler.

Yönetmen denince insanın önünü ilikleyesi gelir.

Film setlerinde, dizi setlerinde falan ışıkçısından sesçisine herkes onlara “Hocam” diye hitap eder.

Bunlar sadece bizim değil, bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği isimler.

Şimdi sosyal medyada “Teke tekte hangisi döver” anketleri yapılıyor.

Uğur’un tespitlerine sonuna kadar katılmakla birlikte, hayal kırıklığımı da gizleyemeyeceğim…

Savaş Özbey’in yazısı