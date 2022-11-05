SASA hisselerinde uygulanan tedbirler genişletildi

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Sasa Polyester Sanayi AŞ payında 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle ‘Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması’ tedbirinin uygulanacağı bildirildi.

Tedbirin uygulanacağı son tarihin 6 Aralık 2022 olduğu aktarıldı.

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Açıklamada, SASA.E payında halihazırda uygulanmakta olan “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı” tedbirinin de 06 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldığı belirtildi.

Analistler, Borsa İstanbul yönetiminin tedbir amaçlı uygulamaları ile pay piyasalarında aşırı oynaklıkların ve yatırımcıları yanıltabilecek işlemlerin önüne geçmeye çalışıldığını vurguladı.

Sasa Polyester pay piyasasında da daha önce alınan kredili işlem ve açığa satış yasağının uzatıldığını belirten analistler, ilave tedbirlerin de getirildiğini söyledi.

AA’ya konuşan analistler, son tedbirlerle, gün içi işlemlerde, sonradan iptal edilecek ya da daha farklı bir fiyata düzeltilecek emirlerle yatırımcıların yanıltılmasının önüne geçilmeye çalışıldığını kaydetti.

Emir iptalleri ve girilen emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesinin kademelerde görülen güçlü emirlere güvenerek işlem yapan bireysel yatırımcıları yanıltmaya yönelik olarak kötü amaçlı bir şekilde kullanılabildiğini dile getiren analistler, alınan bu tedbirlerle bu tip yanıltıcı emirlerin önüne geçilmeye çalışıldığını aktardı.