‘Sarmayı havada yemek bir başka güzel’

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışlarında iki sporcu havada yaprak sarması yedi.

Fotoğraflar: AA

Kale köyündeki 650 rakımlı Seyir Tepesi mevkisinde 25 sporcunun katılımıyla yamaç paraşütü yarışı düzenlendi.

Tandem pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir gökyüzünde ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarından yapılan zeytin yağlı yaprak sarması yedi. İkili o anları kaydetti.

Havalandıktan kısa süre sonra yanında getirdiği yaprak sarması tabağını çantasından çıkaran Aras, “Biliyorsunuz Erbaa yaprağıyla meşhur, Türkiye’nin en iyi yaprağı burada” diyerek yaprak sarması tabağını beraber uçtuğu Özenir’e verdi.

Sarmaları dün akşam birlikte sardıklarını belirten Özenir de AA muhabirine havadaki deneyimlerini anlattı:

“Çok keyifliydi. Sanırım Türkiye’de daha önce denenmemiş bir şeyi denedik, havada yaprak dolmayı yedik. Türkiye’nin de çok sevdiği bir yemek türü. Özellikle buranın meşhur ve coğrafi işaretli yaprağından yapıldığı zaman ayrı bir lezzetli, ayrı bir güzelliği oluyor. Zaten uçmak ayrı bir keyif, havadayken bunu deneyimlemekse ayrı bir keyifti. Çok güzeldi afiyetle yedik.”