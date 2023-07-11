Sarah Silverman’dan OpenAI ve Meta’ya ‘yapay zeka’ davası

ABD’li ünlü komedyen yazar Sarah Silverman ve yazarlar Christopher Golden ve Richard Kadrey, yapay zeka robotlarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini öne sürerek dava açtı.

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Davada, Facebook’un çatı şirketi Meta ve yapay zeka sohbet robotu ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın yapay zekayı eğitmek için ‘telif hakkıyla korunan içeriği kullandığı‘ iddia ediliyor.

ChatGPT gibi araçlar, kullanıcılardan gelen sorulara ikna edici yanıtlar vermek için internetteki bilgilerden besleniyor.

Guardian‘ın aktardığına göre yazarlar, ChatGPT’nin kitaplarını özetleyerek telif haklarını ihlal ettiğini gösteren kanıtlar sundu. Silverman’ın ‘Bedwetter’ adlı kitabı ChatGPT tarafından özetlendiği gösterilen ilk kitap oldu. Golden’ın ‘Ararat’ ve Kadrey’in ‘Sandman Slim’ adlı kitapları da örnek olarak kullanılıyor.

Meta’yla ilgili davadaysa yazarların telif hakkıyla korunan kitaplarının ‘çoğunun’ Meta’ya ait yapay zeka modeli LLaMA’yı eğitmek için kullanılan veri kümesinde yer aldığı öne sürülüyor.

Avukatlar, ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana robotun telif hakkıyla korunan eserlere benzer metinler üretme konusundaki ‘esrarengiz yeteneğine’ dikkat çekiyor.

Öte yandan bu yapay zeka botlarına açılan ilk dava değil. ABD’li yazarlar Mona Awad ve Paul Tremblay de OpenAI’ya dava açmıştı.

Stok fotoğraf şirketi Getty Images de yapay zeka görüntü oluşturucusu Stable Diffusion’ın arkasındaki şirkete telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açıyor.