Sarah Jessica Parker: Saçlarımdaki beyazlar ‘cesaretimi’ değil ‘rahatlığımı’ gösterir

Sex and the City’nin yıldızı iki haftada bir dip boyası yaptıracak kadar vakti olmadığını söylüyor.

Sarah Jessica Parker

57 yaşındaki oyuncu, geçen sene Manhattan’da yemek yerken çekilen fotoğraflarında beyaz saçlarıyla dikkat çekmişti. Glamour dergisine röportaj veren Parker, “Saçlarımdaki beyazları kapatmadığım için nasıl da cesur olduğum konuşulup durdu. Gri saçlara sahip olduğum için ne kadar cesur olduğum hakkında aylarca süren bir konuşma oldu” dedi.

Bunun cesaretle ilgisi olmadığını söyleyen yıldız, “lütfen başka birinin cesaretini alkışlayın” dedi.

Parker’ın yaşlanmaya genel yaklaşımı da benzer. Zamanın geçtiğini yadsımıyor ama bu doğal sürecin üzerinde durmuyor. Yaşla birlikte gelen bilgeliğin kıymetini de biliyor:

“Hayatta yapmak istediğim milyon tane şey var ve olduğumdan 15 yaş daha genç görünmek bunlar arasında değil. Zaten sınırlı olan boş zamanımda okuyacağım kitapları, deniz suyunun yeterince sıcak olup olmadığını, nerede yemek yiyeceğimi, bir de Wordle’ı düşünüyorum.”