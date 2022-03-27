Şanlıurfa’da hasta yakınları hemşireye saldırdı: Üç gözaltı

Şanlıurfa’da hastanede acil servisteki hemşireye saldıran üç zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

TBMM’de geçen yıl kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmedi. Hemen her gün aciller, poliklinikler, aile sağlığı merkezlerinde hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) şiddet ve şikayetler nedeniyle geçen sene 1200’den fazla doktorun yurt dışı başvuruları için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığını söylüyor.

Yeni bir şiddet olayı da Şanlıurfa’da yaşandı. Hasta yakınları, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y. ile sıra bekleme nedeniyle tartıştı.

Hast yakınlarının saldırdığı hemşire R.Y. yaralandı.

Hastane polisi, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullar Erin, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun.”