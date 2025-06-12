Şanlıurfa'da gizlenmiş 34 silah bulundu: 19 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde samanlık ve kayalıklar arasına gizlenmiş altı uzun namlulu silah, 15 tabanca ve 13 av tüfeği bulundu. 19 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, jandarma operasyonunu sosyal medyadan duyurdu.
Aramalarda şunlara el konuldu:
- Dört Kalaşnikof piyade tüfeği
- Bir G1 piyade tüfeği
- Bir Mauser piyade tüfeği
- 15 ruhsatsız tabanca
- 13 ruhsatsız av tüfeğü
- 45 şarjör
- 1067 fişek
Valinin paylaştığını görüntülerde arama yapan ekiplerin, ruhsatsız silahları samanlıkta, kayalık alanlarda ve elektrik süpürgesinin toz haznesi gibi yerlerde bulması yer alıyor.
🟥 Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığına Karşı Jandarmamız Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor❗️— Hasan ŞILDAK (@hasansildak) June 12, 2025
⚠️ İl Jandarma Komutanlığımız Tarafından Viranşehir’de Gerçekleştirilen Operasyonda;
◼️4 Adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,
◼️1 Adet G1 Piyade Tüfeği,
◼️1 Adet Mauser Piyade Tüfeği,
◼️15… pic.twitter.com/xPtzjUrs5N
19 kişi gözaltına alındı. Vali, jandarmayı tebrik etti.