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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa'da gizlenmiş 34 silah bulundu: 19 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde samanlık ve kayalıklar arasına gizlenmiş altı uzun namlulu silah, 15 tabanca ve 13 av tüfeği bulundu. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Vali Hasan Şıldak, jandarma operasyonunu sosyal medyadan duyurdu.


Aramalarda şunlara el konuldu:

  • Dört Kalaşnikof piyade tüfeği
  • Bir G1 piyade tüfeği
  • Bir Mauser piyade tüfeği
  • 15 ruhsatsız tabanca
  • 13 ruhsatsız av tüfeğü
  • 45 şarjör
  • 1067 fişek

Valinin paylaştığını görüntülerde arama yapan ekiplerin, ruhsatsız silahları samanlıkta, kayalık alanlarda ve elektrik süpürgesinin toz haznesi gibi yerlerde bulması yer alıyor.

19 kişi gözaltına alındı. Vali, jandarmayı tebrik etti.

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