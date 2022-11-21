Şanlıurfa’da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa’da oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

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Valilik tarafından alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Yasaklar, 05 Aralık 2022 saat 23:59’a kadar yürürlükte olacak.

Şanlıurfa Valiliği karara gerekçe olarak, ‘yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonların provoke edilebilme’ ihtimalini gösterdi.

Valiliğin açıklamasının bir kısmı şöyle: ”Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir.”