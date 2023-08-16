Şanlıurfa’da çocuğa taciz iddiası halkı ayağa kaldırdı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde F.K. isimli erkeğin aynı mahallede bulunan beş yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine halk sokağa döküldü.

Görsel: Twitter

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre merkez Kırmızı Pınar Mahallesi’nde F.K. isimli erkeğin aynı mahallede bulunan beş yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunması, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Gerginliğin yaşandığı ilçede yurttaşlar, yürüyüşe geçerek Hükümet Konağı önünde protesto gösterisinde bulundu.

Polisler Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan kalabalığa TOMA’yla müdahale etti. Polisin müdahalesine kitle, taşlarla karşılık verdi. Polisin müdahalesi sonucu kitle ara sokaklara dağıldı. Kitlenin bekleyişi devam ediyor.

Bu arada gözaltına alınan F.K., Bozova Nöbetçi Sulh Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tepkiler üzerine F.K.’nin ailesi de ilçeden tahliye edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de şahsın