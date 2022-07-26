Şanlıurfa’da çalışan gazeteci, AKP’li belediye başkanı tarafından dövüldüğünü açıkladı

Şanlıurfa’da HDP’nin basın açıklamasını haberleştiren gazeteci Kerem Kırpaç, AKP’li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından dövüldüğünü açıkladı.

Gazeteci Kırpaç (solda) ve Mirkelam (sağda). (Görsel: Diken)

HDP Birecik İlçe Örgütü, iki yıl önce heyelan düştüğü için kapatılan Birecik Halfeti Kültür Yolu’nda çalışmaların tamamlanmamasından kaynaklı 23 Temmuz 2022 tarihinde basın açıklaması düzenledi. İlçede yerel bir sitede gazeteci olan Kerem Kırpaç, açıklamayı haberleştirmesi üzerine AKP’li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından dövüldüğünü söyledi.

Kırpaç, yaşadıklarını Facebook hesabı üzerinden şu şekilde paylaştı: “Ben Kerim Kırpaç, yerel basın mensubu olarak Birecik ilçesinde görev yapmaktayım. Başta belirtmek isterim ki hiçbir siyasi fraksiyonla irtibat ve iltisakım yoktur. Gazetecilik kimliğimle Şanlıurfa Birecik ilçesinde 15 yıldır Tarafsız Gazetecilik minvalinde mesleki hayatımı sürdürmekteyim. En ağır şartlarda dahi aralıksız çalışmalarıma devam ettim. Bundan kısa zaman önce yapmış olduğum farklı bir haber dolayısıyla Birecik Belediye Başkanı Sn. Mahmut Mirkelam tarafından kalabalık ortam içerisinde elime sopa ile vurularak, kişisel onurum ve Mesleki onurum ziyadesiyle zedelenmiştir.

Sessiz kaldım. Sonrasında farklı bir siyasi partinin (HDP) basın açıklaması haberini yaptığım için 25 Temmuz 2022 tarihinde Sn. Mahmut Mirkelam tarafından tokatlandım. Aynı zamanda ağza alınmayacak Aile efradımıda içine alarak beni rencide etmiştir. Ben Basınım basının kalemi kırılamaz aynı zamanda Engelli bir bireyim epilepsi hastasıyım uğradığım haksızlığı şiddetle kınıyorum. Tüm kamuoyuna duyurulun Kerim Kırpaç.”

Mezopotamya Ajansı’nın telefonla ulaştığı Kırpaç, sosyal medya paylaşımını teyit etti.

CHP’li Tanal: Bu tokat, basın özgürlüğüne tehdittir

Twitter üzerinden Kırpaç’ın açıklamasını paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, belediye başkanını ‘şiddetle kınadığını’ söyledi.

Tanal şunları dedi: “Şanlıurfa Birecik’te yerel gazetecilik yapan Kerim Kırpaç’a tokat attığı iddia edilen AKP’li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ı şiddetle kınıyorum. Bu tokat, basın özgürlüğüne tehdittir, Şanlıurfalı gazetecilere gözdağıdır. Gazeteci Kerim Kırpaç’a yönelik fiili eylemiyle AKP’li Başkan Mahmut Mirkelam, TCK madde 117 kapsamında ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçunu işlemiştir.

Kamu gücü kullanılarak, ‘Basın hürriyeti’ başlıklı Anayasa’nın 28. maddesi ihlal edilmiştir Hizmette sınıfta kalan Şanlıurfa’daki AKP’li başkanlar, basın mensuplarını baskı altında tutarak yanlışlarının ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışıyor. Artık gazetecilere dayak atmaya da başladılar. Basına sansür uygulanmasına, gazetecilerin baskı altına alınmasına, tehdit edilmesine, saldırıya uğramasına, darp edilmesine seyirci kalınmamalıdır.”