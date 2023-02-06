Şanlıurfa’da bir bina artçı depremde yıkıldı

Şanlıurfa’da hasar gören 6 katlı bir binanın artçı depremler sırasında yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa’da, arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor.
Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.
Naci Görür: Evlerinizi terk edin
Yerbilimci Naci Görür, depremden sonra Twitter hesabından ‘Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir‘ diye yazmıştı.