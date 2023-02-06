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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da bir bina artçı depremde yıkıldı

Şanlıurfa’da hasar gören 6 katlı bir binanın artçı depremler sırasında yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa’da, arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor.


Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.

Naci Görür: Evlerinizi terk edin

Yerbilimci Naci Görür, depremden sonra Twitter hesabından ‘Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir‘ diye yazmıştı.

Deprem sonrası Prof. Naci Görür’den uyarılar: Bölgedeki barajları kontrol edin

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Deprem bölgelerinde yoğun kar ve yağmur bekleniyor

Meteoroloji hava tahmin raporlarına göre, 7,4’lük depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana’da da yağmur bekleniyor.