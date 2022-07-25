Şanlıurfa’da ambulans şoförüne saldıran sürücü gözaltına alındı

Şanlıurfa’da yolda tartıştığı ambulans şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Kent merkezinde hasta nakleden 112 Acil Servis ambulansının şoförü Abdurrahman Yandırıcı ile motosiklet sürücüsü İ.K., Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi civarında yol verme nedeniyle tartıştı.
Motosikletin sürücüsü kısa bir süre sonra önünü kestiği ambulansın şoförünü dövdü.
Burnu kırılan Yandırıcı, ambulanstaki hastayı hastaneye ulaştırdı. Yandırıcı, tedavisinin ardından motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.
Motosiklet sürücüsü İ.K., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.