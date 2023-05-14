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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa valiliği, ‘darp ve seri oy’ iddiasını yalanladı

Şanlıurfa valiliği, oy kullanımında usulsüzlük duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı yalanladı.

Şanlıurfa’da AKP’ye seri oy. (Twitter)

Salıcı, Harran ilçesi Minare köyündeki bir sandıkta görevlinin dövülüp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye seri oy basıldığını söylemiş, görüntü de paylaşmıştı.


Salıcı, vali ve emniyet müdürüne ulaşamadıklarını kaydetmişti.

CHP yöneticisi, Akçakale ilçesinde blok oy kullanmak isteyenleri engellemeye çalışan Fettullah Işıkakdoğan adlı sandık görevlisinin üstüne kaynar su döküldüğünü ve dövüldüğünü de duyurmuştu.

Salıcı’nın bu paylaşımları hakkında valilikten açıklama geldi.

Valilik, görüntülerin gerçek olmadığını ileri sürerken bunları paylaşanlar hakkında da işlem yapılacağını kaydetti.

Açıklama şöyle:

*Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darp edildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur.

*Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare Köyü’ndeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darp edilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

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