Sanayici, zamlar nedeniyle müşteriye fiyat veremiyor: Şalterler inebilir

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8 doğalgazaysa yüzde 49,5 zam yapılması sanayiciyi zora soktu. Sektör temsilcileri, sanayicilerin artık maliyet hesabı yapmakta çaresiz kaldığını söyledi.

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Son zamları yorumlayan sektör temsilcileri ve sanayiciler, maliyet hesabı yapmakta zorlandıklarını ve müşterilerine de fiyat veremediklerini ifade ettiler. Enerji zamlarının sanayiciye ağır bir yük olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, güncellemelerin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Dünya’ya konuşan TOBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş, zamların ürünlere de yansıyacağını söyledi: ”Sanayinin olmazlarsa olmazları elektrik ve doğalgaz. Gıda sanayinde bisküvi ve makarna gibi bazı alt sektörler doğrudan doğruya doğalgaza bağımlı. Doğalgaza yapılan her bir zam muhakkak ki ürünlere yansıyacak ve bu kaçınılmaz. Zamların eylül sonu itibariyle ürünlere artarak yansıyacağını düşünüyoruz. Bunun sebebi ise kış sezonuna girerken doğalgazın fabrikalarda ısıtma olarak kullanılması. Doğalgaz sarfiyatı artacak ve zamlı kullandığınız için de maliyetler de artacak.”

‘Şalterler kapanabilir’

Zamlara organize sanayi bölgelerinden (OSB) de tepki var. OSB yetkilileri şalterleri kapatmaktan endişeli.

Sanayicinin önünü göremediğini belirten, Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, “Artık piyasanın oturması lazım” dedi: “Ne karar alınacaksa, alınsın artık. Dolar 40 lira mı olacak, olsun. Ama otursun artık ki biz de önümüzü görelim. Zira sanayici açısından çok daha kötü bir gelecek bizi bekliyor.”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel de üretimin yurtdışına kaymasından ve bazı fabrikaların şalterleri kapatmasından endişeli olduklarını söyledi.