Sanayi üretiminde artış beklentiyi aştı

Sanayi üretimi kasımda aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Anketlerde ekonomistlerin medyan (ortanca) beklentisi aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 8 artış şeklindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre sanayinin alt sektörleri yıllık incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 7,5, imalat sanayi sektöründe yüzde 12,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 4 artış var.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeyse yıllık bazda artış yüzde 14,66.

Alt sektörlere aylık olarak bakıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,6 azalış, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 artış oldu.