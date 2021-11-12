Sanayi üretimi tahminlerden fazla daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 1,5 azalırken yıllık yüzde 8,9 arttı. Piyasada aylık yüzde 0,7 azalma ve yıllık yüzde 10,3 artış tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 13,8 olarak gerçekleşmişti.

AA ‘Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyordu.

Alt sektörler

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,82 artış var.

Aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,5 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Sanayide üretim 3’üncü çeyrekte yıllık 10,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın 3’üncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 10,8 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 arttı.