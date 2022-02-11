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Yaramazlara biraz batar!

Sanayi üretimi beklentinin üstünde arttı

Sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi aylıkta yüzde 0,3, yıllık yüzde 11,2 seviyesindeydi.


Kaynak: TÜİK

Kasımda endeks aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,3 artmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayımladığı aralık verilerde alt kalemlere bakıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksiyse yüzde 6,0 arttı.

Aylıkta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksiyse yüzde 0,6 arttı.

Kasım: Sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 11,3

Ekim: Sanayi üretiminde sürpriz artış

Eylül: Sanayi üretimi tahminlerden fazla daraldı

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