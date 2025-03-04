75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram’a veda için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) tören düzenlendi.

Fotoğraflar: AA

Akbayram için düzenlenen törene, sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

Sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının herkesin ‘Edip ağabeyi’ olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan babam için ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak.

Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçti.”

Akbayram’ın torunu Lavin, dedesinin tabutuna çiçek bıraktı.

Sanatçı Zülfü Livaneli, Edip Akbayram’ın adı gibi edip bir insan olduğunu belirterek “Yani edip, edepli, terbiyeli ve güzel söz söyleyen bir insan demekti. Hakikaten adıyla müsemma bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Türkü Akbayram ve Zülfü Livaneli.

Akbayram’ın hayatı boyunca efendiliğinden, insanlara karşı sevgi ve saygılı yaklaşımından hiç vazgeçmediğini belirten Livaneli şunları söyledi:

“Edip Akbayram, namuslu yaşayanların belki de en başındaydı. Hayatında hiçbir lekesi olmadı ve onun hayatına, ismine, ailesine hiçbir leke düşmedi. Hepimiz biliyoruz ki hayatı boyunca dik durdu.”

Akbayram’ın eserleriyle milyonların hayatına dokunduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şunları söyledi:

Sanatçı Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram ve Ekrem İmamoğlu.

“Açıkçası sesi gibi yüreği de güzel bir insandı. Onu tanımaktan onur duydum. Her zaman insana sevgiden, eşitlikten yana onurlu duruşundan taviz vermedi. Onun ismini yaşatmak elbette boynumuzun borcu ve bunu mutlaka en güzel şekilde yapacağız.”

Kılınan cenaze namazının ardından Akbayram’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Edip Akbayram

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı.

Çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı.

Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan’ın, Karacaoğlan’ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum’u da lise yıllarında yaptı.

Edip Akbayram. Fotoğraf: AA

İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler’di. Plak da ‘Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası’ ve ‘Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler’ başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

Gaziantep’ten sonra ikinci adresi Adana oldu. Adana, Akbayram’ın kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktığı kenttir. Daha sonra burada ‘Beyaz Saray’ adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.

1968’de liseyi bitirip İstanbul’a gitti. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Fakat müzik ağır bastı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.

İstanbul’a geldikten sonra 1971’de Altın Mikrofon Yarışması’na katıldı. Âşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı ilk bestesi olan ‘Kükredi Çimenler’le birinci oldu.

1974’te Dostlar Orkestrası’nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra ‘Kara Kuzu’, ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve ‘Garip’ adlı 45’liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu.

‘Aldırma Gönül’ ve ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü var.