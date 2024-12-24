SANA: Suriye'de silahlı gruplar 'fesih'te anlaştı

Suriye resmi haber ajansı SANA, 61 yıllık Baas rejimini deviren silahlı grupların ‘kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme’ konusunda anlaştıklarını duyurdu.

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Silahlı grupların komutanları, 1 Mart’a kadar görev yapacak geçici bir hükümet kuran Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani’yle bir araya geldi.

Haberde yeni yönetimin ‘kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme’ konusunda silahlı gruplarla anlaştığı duyuruldu.

Anlaşmayı kabul ederek yeni yönetim çatısı altına girmeyi kabul eden grupların kimler olduğu açıklanmadı.

27 Kasım’da çok sayıda silahlı grup HTŞ liderliğinde Baas rejimine yönelik başlatılan operasyonda yer almıştı.