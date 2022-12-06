Samuel Eto’o, Katar’da saldırıyla gündemde

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve eski yıldız futbolcu Samuel Eto’o, dünya kupasını izlemek için gittiği Katar’da tartıştığı birine saldırdı.

Eto, Katar’da tartıştığı kişiye saldırdı. (Twitter)

Dün, Brezilya son 16 turunda rakibi Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından stadyumdan ayrılan eski futbolcu Samuel Eto’o, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerden kurtuldu.

Ancak devam ettiğinde biri daha onu kaydediyordu. Kayıt yapan kişiyle bir süre tartışan Eto, o kişiye saldırmaya başladı. Eto, kavganın devamında o kişiye sert bir şekilde diziyle vuruldu. O anlar, olay yerindekilerin kameralarına yansıdı.